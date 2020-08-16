السيسي: الحكومة تتحمل عبئا ضخما ولابد من التكاتف للتغلب على التحديات

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تتحمل عبئا كبيرا، مؤكدا: مش معنى إننا بنتكلم دايما على إننا عايزين الأفضل يبقى فيه تقصير.. التحديات كتير والحكومة عليها عبء ضخم جدا وكلامي دايما للحكومة والرأي العام في مصر: أرجو نتكاتف جميعا في مواجهة التحديات اللي بتقابلنا علشان نتغلب عليها.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد: كل قطاع بنتكلم فيه تجدوا الرقم بيقرب من تريليون جنيه للمشروعات ونفس الكلام في قطاع النقل وباقي القطاعات ده معناه إن حجم العمل اللي بيتم والتمويل لهذه القطاعات ضخم جدا والدولة حريصة تحسن من حياة الناس في كل القطاعات.

وتابع الرئيس: التعليم في مصر والجهد وحجم الإنشاءات اللي اتعملت تجدوا مليارات كتيرة جدا بيتم ضخها علشان المستهدفات اللي حنا حاطينها كدولة تتحقق في أقرب وقت ممكن.

وأكد: لما قولنا نقلل المسافة الجانبية من 100 كم إلى 25 كم بين المحاور على النيل، ناس تقول أوعوا تكونوا مهتمين بالمحافظات الرئيسية فقط، لأ.. مش سايبين حاجة في مصر مش شغالين فيها في كل القطاعات، ومحتاجين نوضح للناس اللي بيتعمل في مصر كلها مش فقط في المحافظات الرئيسية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وتعد المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وتربط بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق