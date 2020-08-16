القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة ثاني طبيب مصري بكورونا في الكويت

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وفاة ثاني طبيب مصري في الكويت بعد إصابته بفيروس كورونا، ويدعى عواد عبد الحميد عواد يعمل في مستشفى الأميري بالكويت.

وأصدر الوزير في بيان اليوم، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، في مستشفى مبارك بالكويت، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكد أن الفقيد قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأوضح مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يبلغ من العمر نحو 50 عاماً، ويعمل اختصاصي أمراض باطنية في الكويت منذ ١٨ عامًا، وكان من أوائل الأطباء المتطوعين للعمل بمستشفى جابر لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واضاف المكتب، أن الطبيب أصيب بالفيروس في شهر مايو الماضي وتدهورت حالته الصحية ومكث فترة طويلة بالعناية المركزة بمستشفى جابر وتحسنت حالته وخرج من العناية المركزة ومن المستشفى، ثم عاودته مضاعفات الإصابة السابقة، وتوفي قبل وصوله إلى مستشفى مبارك، إثر شعوره بضيق في التنفس، وصعدت روحه إلى بارئها بعد صراع طويل مع هذا المرض.

وكان الطبيب الراحل قد وصل إلى مستشفى مبارك متوفي وضمن الإجراءات الاعتيادية المعمول بها تم إجراء مسحة لمعرفة مدى الإصابة بالفيروس مرة أخرى، وعاين الطبي الشرعي الجثمان كونه وصل إلى المستشفى متوفى وفقا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الحالات.

يذكر أن أول طبيب مصري توفي بالكويت هو الدكتور طارق حسين مخيمر، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).