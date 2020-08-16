رئيس الوزراء: تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق يتكلف 22 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم تنفيذ مشروع كبير لتطوير كل المطارات المدنية المصرية، لافتًا إلى أن استثمارات عملية التطوير تصل لـ50 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم إنشاء 4 مطارات جديدة في العاصمة والبردويل وبرنيس وسفنكس، كما تم تطوير وإعادة تأهيل المباني في مطار القاهرة، وإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري، وجارى تطوير مطار سانت كاترين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه في ظل تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، لابد من وجود صيانة للتجديد الدوري لهذه المشروعات، لنضمن استدامة هذه المشروعات.

وأكد مدبولي، أن تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق يتكلف 22 مليار جنيه.

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