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الدروس المستفادة من الهجرة.. الأوقاف تقرر تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة

11:45 ص السبت 15 أغسطس 2020
الدروس المستفادة من الهجرة.. الأوقاف تقرر تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة من مسجد النور بالعباسية، إلى الدروس المستفادة من الهجرة، بدلا من مخاطر مخالفات البناء. بحسب بيان صحفي.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، بأداء الخطبة، ضمن خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها تحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٠ م، بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

ولفتت إلى أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام .

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الهجرة

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