أكثر الكلمات إنتشاراً

تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

400 جنيه للسكني.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ3 أحياء بالجيزة

12:47 ص الجمعة 14 أغسطس 2020
400 جنيه للسكني.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ3 أحياء بالجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة قرار المحافظ اللواء أحمد راشد، بالقيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية، والتي وصلت ل400 جنيه قيمة سعر التصالح للمتر السكني الواحد.

وأوضحت المحافظة، أن القرار شمل تحديد القيم السعرية لـ15 شارعا حيويا ورئيسيا بالهرم و10 شوارع حيوية ورئيسية بالطالبية والعمرانية.

وننشر أسماء الشوارع والقيمة المالية للتصالح كالتالي:

رسوم التصالح الجيزة

رسوم التصالح الجيزة 1

رسوم التصالح الجيزة 2

رسوم التصالح الجيزة 3

رسوم التصالح الجيزة 4

اللواء أحمد راشد الجيزة مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء

الخبر التالى:

الجيزة: رفع 35 حالة إشغالات بجنوب المحافظة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96108

    عدد المصابين

  • 56890

    عدد المتعافين

  • 5107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20737697

    عدد المصابين

  • 12895242

    عدد المتعافين

  • 751887

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة طفيفة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس