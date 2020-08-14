400 جنيه للسكني.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ3 أحياء بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة قرار المحافظ اللواء أحمد راشد، بالقيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية، والتي وصلت ل400 جنيه قيمة سعر التصالح للمتر السكني الواحد.

وأوضحت المحافظة، أن القرار شمل تحديد القيم السعرية لـ15 شارعا حيويا ورئيسيا بالهرم و10 شوارع حيوية ورئيسية بالطالبية والعمرانية.

وننشر أسماء الشوارع والقيمة المالية للتصالح كالتالي: