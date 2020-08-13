القوى العاملة: شركة سعودية تفصل جميع المصريين المتواجدين خارج المملكة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مستحقات العاملين المصريين بشركة لتجارة التجزئة وإنهاء عقودهم والعودة بعد انتهاء كورونا، نظراً لوجودهم خارج السعودية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس المكتب العمالي بالرياض، إن المكتب رصد قرار شركة بفصل جميع العاملين بالشركة والمتواجدين حالياً خارج المملكة نظراً لعدم تمكنهم من العودة ولن يتمكنوا من العودة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا طبقاً لما أعلنته السلطات السعودية.

وأوضح أن الشركة أكدت لعمالها ضرورة التواصل مع المدير المباشر أو أخصائي الموارد البشرية الخاص بإدارتهم لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية وتزويدهم بخطابات إخلاء طرفهم وشهادات خبراتهم العملية.

وسبق وحذر وزير القوى العاملة، بأنه لم يتوان مكتب التمثيل العمالي عن إبلاغ العاملين المصريين بذلك قبل القيام بإجازاتهم السنوية خارج المملكة في أثناء اعتماد تجديدها قبل السفر إلى مصر.

واتخذت الشركة قرارها المتقدم بذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسميا أنه لا عودة للأشخاص الذين لديهم إقامة بالمملكة والمتواجدين خارج البلاد حالياً إلا بعد إنتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأنهت الشركة عقود العمل الخاصة للعاملين بها المتواجدين خارج المملكة، وإبلاغهم إن أخر يوم لهم في الشركة هو أخر يوم من إجازتهم مدفوعة الأجر.

وأكدت شركة "بنده لتجارة التجزئة" أنه عند انتهاء جائحة كورونا -بمشيئة الله تعالى- فإن الشركة ترحب بتقديم طلب التوظيف مجدداً وذلك بحسب الشواغر المتاحة حينها، وسيتم إعطاء هذه الطلبات أولوية آخذين في الاعتبار مؤشرات الأداء الخاصة بالعامل خلال فترة التعاقد السابقة.