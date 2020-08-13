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تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

06:05 م الخميس 13 أغسطس 2020
تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستمرة في الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقل درجات الحرارة قليلا عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف الخبراء، أن الشبورة المائية أثناء فترات الصباح الباكر مستمرة خلال الأيام المقبلة، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدين إلى أن درجات الحرارة انخفضت خلال الفترة الحالية في شمال وجنوب الصعيد، وأصبحت الآن حول المعدلات الطبيعية.

وقال الخبراء، إن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 35 و36 درجة، بينما تصل لـ30 درجة على السواحل الشمالية، وتتراوح بين 39 و42 على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس اليومين المقبلين، عبارة عن ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وأكد الخبراء، أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذا التوقيت من العام شيء طبيعي، ولذلك ننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة وبخاصة كبار السن والأطفال، وعدم الجلوس في أماكن مغلقة أو غير جيدة التهوية، وإضافة إلى شرب المياه بكثرة أثناء التواجد خارج المنزل.

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