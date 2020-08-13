"الصحفيين": عقد لجنة قيد المشتغلين خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر

كتب- مصراوي:

أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد، عقد لجنة المشتغلين خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر المقبل.

وأوضح "ميري"، فى بيان اليوم الخميس، أن اللجنة تعقد خلال الفترة المحددة الساعة ٥ مساء ويشترط حضور اللجنة ارتداء الكمامة الطبية.

واشترطت اللجنة حضور الزملاء المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين بارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي.