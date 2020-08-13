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"الصحفيين": عقد لجنة قيد المشتغلين خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر

03:58 م الخميس 13 أغسطس 2020
"الصحفيين": عقد لجنة قيد المشتغلين خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر

خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين

كتب- مصراوي:
أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد، عقد لجنة المشتغلين خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر المقبل.

وأوضح "ميري"، فى بيان اليوم الخميس، أن اللجنة تعقد خلال الفترة المحددة الساعة ٥ مساء ويشترط حضور اللجنة ارتداء الكمامة الطبية.

واشترطت اللجنة حضور الزملاء المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين بارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي.

خالد ميري نقابة الصحفيين لجنة قيد المشتغلين

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