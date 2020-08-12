التوعية بندرة المياه.. وزيرا الري والرياضة يبحثان أوجه التعاون المشترك

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع المجالات وآلية نشر توعية الشباب عن أهمية ترشيد استهلاك المياه لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتضمن اللقاء، الحديث حول استثمار منافع وحدائق الري لتنفيذ بعض الأنشطة الرياضية في حدائق (عفلة – النيل – المناشي) وغيرها من الحدائق التابعة للوزارة.

وأكد وزير الري، ضرورة التوعية بنُدرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، والتعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها واستراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التي تواجه الشأن المائي بالدولة وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه.

وأضاف عبدالعاطي، أنه يتم تنفيذ خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 بهدف تحقيق "الأمن المائي للجميع"، لتوفير المياه المطلوبة لكل الاستخدامات من خلال آليات زيادة الموارد المائية وإدارة الطلب على المياه، وكذلك من خلال إجراءات تكيف الاستخدامات المائية مع محدودية الموارد المائية، بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً وذلك بحلول عام 2030.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باللقاء المثمر في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والري واستثمار جميع الحدائق والمتنزهات في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لافتا إلى أن وزارة الشباب تسعى لجعل الرياضة اُسلوب حياة لكل المصريين في إطار رؤية القيادة السياسية.​