تفوقت رغم مأساتها.. منحة مجانية من "مصر للعلوم والتكنولوجيا" للطالبة "نور" بكلية الطب- صور​

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه سيتم دعم الطالبة نور عبد الغفار، بمنحة مجانية كاملة للدراسة بكلية الطب البشري داخل الجامعة، بناءً على توجيهات الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي وجه بسرعة التعامل مع ظروف الطالبة نور فور الإعلان عنها عبر برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON" للإعلامية بسمة وهبة.

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي لا ينفصل أبدًا عن دورها التعليمي والأكاديمي؛ حيث استقبل رئيس الجامعة والدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء الجامعة، اليوم الأربعاء، الطالبة نور الهدى عبد الغفار التي أعلنت الجامعة عن دعمها بمنحة دراسة مجانية، برعاية رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي يحرص على إتاحة التعليم لكل متفوق مصري.

وقال العزازي إن منح الطالبة نور الفرصة لإثبات ذاتها من خلال الدراسة فى كلية الطب البشري بالجامعة دعم تستحقه؛ نظرًا للظروف الصعبة التي مرت بها خلال فترة الامتحانات، بسبب وفاة شقيقها قبل الامتحانات بأيام ولحق به والدها إثر إصابته بفيروس كورونا، متمنيًا التوفيق لها.

وأضاف رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: "تهنئ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بجميع قياداتها الطالبة على تفوقها، متمنين لها دوام التوفيق خلال دراستها داخل الجامعة".

وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن دعم الطالبة نور عبد الغفار، يأتي في إطار حرص خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، على دعم الطلاب المتفوقين في الالتحاق بكليات القمة ضمن كليات الجامعة، استمرارًا لتفوقهم الدراسي والعلمي، ولضمان مساهمتهم الإيجابية مستقبلًا في خدمة البلد، موضحةً أن هذا النهج والاتجاه ليس غريبًا أو جديدًا على رئيس مجلس الأمناء، خصوصًا في دعم عملية التعليم وتأكيد قيمة النجاح والتميز والتفوق الدراسي والعلمي، مؤكدة أن الجامعة تدعم قيمة التنافس العلمي والتفوق والاجتهاد.

ووجهت الطالبة نور الهدى، الشكر إلى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي، وجميع قيادات الجامعة على منحها فرصة لاستكمال تعليمها، والوقوف بجانبها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، قائلةً: "كل الشكر لأي أحد حرص على مساندتي ودعمي؛ خصوصًا جامعة مصر، وأعتبر كل مَن يقدم لى الدعم مثل والدي وأخي بعد وفاتهما، وأعِدهم أن أتفوق وأحقق حلم أبي؛ خصوصًا أنه تمنى أن أكون طبيبة من أجل مساعدة الناس".

وأضافت الطالبة: "أشكر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيسها خالد الطوخى، على هذه الفرصة التي لم أحلم بها من قبل؛ لكي أحقق حلمي وحلم والدي، ولم أتوقع قط أن أدرس يومًا ما في جامعة مصر ولا في أي جامعة خاصة أخرى؛ لكن تحقق الحلم بفضل الله ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر"، موضحةً: "وصاني والدي بأن أتفوق دائمًا في دراستي، وأن أكمل لكي أحقق له حلمه وأكون طبيبة، وأتمنى أن أكمل مسيرة والدي في خدمة الناس والمجتمع".

جدير بالذكر أن الطالبة نور عبد الغفار مرت بظروف عصيبة في امتحانات الثانوية، ورغم قسوة الظروف على نور لم تتخل عن امتحاناتها، أو مستقبلها، ولم تفقد تركيزها أو حماسها في استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحانات، واستطاعت أن تحقق نتيجة 95% في امتحانات الثانوية العامة، وهى النتيجة التي لم يتوقع أحد من المقربين للطالبة نور أن تحصل عليها، بسبب الأحداث الصعبة والمأساوية التي مرت بها خلال الامتحانات، وبعد عرض الإعلامية بسمة وهبة حالتها ضمن برنامجها كل يوم، تواصل معها إدارة جامعة مصر وأعلنت تقديم منحة دراسة مجانية بكلية الطب للطالبة.