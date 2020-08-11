رئيس القومى للمرأة تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بالدقي

كتبت- نور العمروسي:

أدلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى لجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد أبو الدهب بالدقى.

ودعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جميع النساء والفتيات المصريات ممن لهن حق التصويت الانتخابي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بصوتهن، مشيرا أن كل خطوة تخطوها المرأة المصرية للمشاركة في العملية الديمقراطية بترسم مستقبل بلدها بيديها لاستكمال مسيرة العطاء والاخلاص لوطنهم.