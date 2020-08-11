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رئيس القومى للمرأة تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بالدقي

09:29 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
رئيس القومى للمرأة تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بالدقي

رئيس القومى للمرأة تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس ال

كتبت- نور العمروسي:

أدلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى لجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد أبو الدهب بالدقى.

ودعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جميع النساء والفتيات المصريات ممن لهن حق التصويت الانتخابي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بصوتهن، مشيرا أن كل خطوة تخطوها المرأة المصرية للمشاركة في العملية الديمقراطية بترسم مستقبل بلدها بيديها لاستكمال مسيرة العطاء والاخلاص لوطنهم.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة مجلس الشيوخ الدقي انتخابات مجلس الشيوخ

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