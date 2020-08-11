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انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

09:37 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

ارشيفية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية.

وتعمل القوات المسلحة على توفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر اليوم وغدًا الأربعاء، ويحق لـ63 مليون مصري التصويت في تلك الانتخابات.

وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها، في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين، ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع.

تأمين انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ القوات المسلحة

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