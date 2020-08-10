رئيس زراعة البرلمان: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أهمية مشاركة مختلف طوائف الشعب المصري في انتخابات مجلس الشيوخ، داعيا المواطنين للنزول والمشاركة واختيار الأفضل من وجهة نظرهم.

وقال الحصري، في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن المشاركة في حد ذاتها أمر مهم، حيث تعد واجبا وطنيا نص عليه الدستور، لا يقل عن دور الجندي في المعركة أو الطبيب في علاج المرضى أو الفلاح في زراعة الأرض أو العامل في مجالات الإنتاج، متابعا: كلها أدوار وطنية تكمل مسيرة التنمية والنهوض بالدولة.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات من شأنها استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي تعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية لاسيما في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن كلما كان هناك تماسكا في الجبهة الداخلية بالبلاد كلما استطاعت القيادة السياسية مواجهة أي تحديات خارجية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: اختيارات المواطنين في الانتخابات سينتج عنها شكل مجلس الشيوخ ومدى فعاليته في القيام بمهامه واختصاصاته، ما يتطلب من المواطنين عدم التهاون في اختياراتهم أو أصواتهم، فكل صوت انتخابي له وزنه وتأثيره في أي انتخابات، ويترتب عليه نتائج الانتخابات وآثارها.