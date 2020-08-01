أسقف أكتوبر وأوسيم يستقبل علاء عابد وأحمد دياب ومرشحي مستقبل وطن في الجيزة

استقبل الأنبا دوماديوس، أسقف أكتوبر وأوسيم وتوابعها، النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتحدث أحمد دياب، المرشح بحزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالجيزة، مع الأنبا دوماديوس، عن الوحدة الوطنية في مصر تِلك الوحدة التي حاول الكثير من أعداء الوطن في الداخل والخارج المساس بها، لكن وعلى مر السنين لم يستطع الغربان السود الإقتراب منها، كما تحدث عن القوانين الخاصة بالكنيسة، والتأكيد على أنه ليس هناك تمييز بين المُسلم والمسيحي في مصر.