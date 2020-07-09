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منها المرض النفسي.. ننشر موانع وشروط الترشح لـ"انتخابات الشيوخ"

03:33 م الخميس 09 يوليه 2020
منها المرض النفسي.. ننشر موانع وشروط الترشح لـ"انتخابات الشيوخ"

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- مصراوي:

يُجري حاليا الراغبون في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في شهر أغسطس المقبل، الكشف الطبي اللازم لبيان خلوهم من عدد من الأمراض، تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ضرورة توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لبيان خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.

ووفقا للقرار يجري المستشفى الكشوف والفحوص الطبية اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له، ويحرر تقريرًا بالنتيجة؛ لتسليمه إلى طالب الترشح شخصيًا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها الجهة في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية المحددة من وزارة الصحة مقابل إجراء الكشوف الطبية والفحوص اللازمة.

وحدد قانون الشيوخ، شروط الترشح لانتخابات المجلس على النحو التالي:

1- يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، ولا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

4- يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب المرض النفسي

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