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رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسئولي "مارس – ريجلي" الأمريكية لبحث توسعها بمصر

02:24 م الخميس 09 يوليه 2020
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسئولي "مارس – ريجلي" الأمريكية لبحث توسعها بمصر

كتب- محمد غايات:

عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع كل من داليا صليب، المدير التنفيذي لشركة "مارس - ريجلي" مصر وهي إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الصناعات الغذائية في العالم، وغادة فؤاد، مدير الشؤون المؤسسية والاتصالات بالشركة، حيث بحث معهما الخطط الاستثمارية للشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج بمصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، أن الاجتماعات مع الشركات العاملة في مصر تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشجيع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مختلف المجالات، وهو ما يسهم على نحو فاعل في ارتفاع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.

يذكر أن شركة "مارس – ريجلي" مصر تتخذ من مصر مركزًا إقليميًا لتصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا، كما تستهدف الشركة الأمريكية أن تكون مصر ضمن أكبر 10 أسواق إنتاجية لها على مستوى العالم.

وأفادت المدير التنفيذي للشركة خلال الاجتماع، بأن استثمارات الشركة الحالية تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وتتطلع الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات خلال العامين المقبلين مما سيوفر الكثير من فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى ما توفره الشركة من فرص العمل الحالية والتي تقدر بأكثر من 20000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستثمرين لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تعمل على تحقيق النمو المستهدف، مؤكدًا على دعم الشركات للتوسع في أنشطتها وقيام الهيئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين خلال تأسيس المشروع أو تشغيله.

محمد عبدالوهاب الهيئة العامة للاستثمار شركة مارس - ريجلي الصناعات الغذائية

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