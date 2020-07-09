أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

اليوم.. مصر للطيران تسير 33 رحلة لنقل 4705 ركاب

01:23 م الخميس 09 يوليه 2020
اليوم.. مصر للطيران تسير 33 رحلة لنقل 4705 ركاب

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 33 رحلة دولية سفر ووصول إلى عدة جهات دولية أوروبية وأمريكية وآسيوية وأفريقية، تنقل خلالهم 4705 ركاب.

وقالت مصادر بالمطار: تسير الشركة 33 رحلة دولية منهم 17 رحلة سفر تنقل على متنهم 1928 راكبا، و16 رحلة وصول على متنهم 2777 راكبا.

وأوضحت المصادر، أن وجهات الرحلات ستكون إلى نيويورك وبروكسل وباريس ولندن وميلانو وبانكوك واسطنبول بالإضافة إلى العديد من العواصم والمدن العربية والأفريقية والآسيوية.

وأشارت المصادر، إلى اتخاذ السلطات بالمطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات الجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

شركة مصر للطيران مطار القاهرة الدولي أفريقيا آسيا أوروبا

الخبر التالى:

الإسكان: طرح 3401 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين بالقاهرة الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 78304

    عدد المصابين

  • 22241

    عدد المتعافين

  • 3564

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11921616

    عدد المصابين

  • 6505587

    عدد المتعافين

  • 546318

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل صعودها في مصر وتُسجل مستوى قياسي