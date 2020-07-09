رئيس الوزراء: إحالة 5937 مخالفة بناء للنيابة العسكرية

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف إزالة التعديات على أراضيها، ومخالفات البناء، لافتاً إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف، وتنفيذ الإزالات دون تهاون مهما كان حجم هذه المخالفات، مع تطبيق القانون بحسم.

وشدد مدبولي، على أنه لن يتم السماح لأي أحد مهما كان بمخالفة القانون ببناء عشوائي يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى، بعد أن أنفقت الدولة وما زالت تنفق مليارات على تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الحياة للمواطنين.

وتلقى رئيس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الجهود المبذولة في هذا الصدد نجحت خلال الفترة من 25 مارس حتى 7 يوليو 2020، في إزالة 14964 مخالفة بناء، منها 7214 إزالة على أملاك تابعة للدولة، بمساحة نحو 6.4 مليون متر مربع، و7750 إزالة على الأملاك الخاصة، بمساحة 1.6 مليون متر مربع.

وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أشار التقرير إلى إزالة 21449 مخالفة، بواقع 2204 مخالفات على أراضٍ أملاك دولة بمساحة تزيد على 10 آلاف فدان، وإزالة 19245 حالة تعديات على أملاك خاصة، بمساحة تزيد على نحو 2500 فدان.

وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5937 حالة، خلال الفترة المشار إليها.

ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 7 يوليو 2020، نحو 6.7 مليون طن، بمتوسط يومي 59.7 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، والإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.