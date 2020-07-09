وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العاصمة الإدارية"

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشروع القطار السريع (العين السخنة /العاصمة الإدارية الجديدة / أكتوبر / برج العرب / الإسكندرية / العلمين)، والذي يبلغ طوله 486 كم.

وأكد وزير النقل، أهمية هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب في المرحلة الأولى على أن يتم مد الخط في المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة في اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

وأشار وزير الإسكان، إلى أهمية ربط الخط مستقبلا مع كل من العين السخنة والعلمين الجديدة في ضوء المشروعات التي تنفذها الدولة في كل من الجلالة ومنطقة غرب خليج السويس والعلمين الجديدة.

كما تابع الوزيران، آخر المستجدات الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل 6 أكتوبر، حيث طالب الوزيران بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير النقل، إلى أهمية المشروعين في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة، خاصة أن المونوريل سيتم إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر ومن جانبه.

وشدد وزير الإسكان، على أهمية هذه المشروعات في إحداث التنمية الشاملة في مصر وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مشيدا بالتعاون المثمر مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى.

حضر الاجتماع قيادات الوزارتين حيث استعرض الوزيران نتائج العروض الفنية والمالية الخاصة بالتحالفين العالميين المتقدمين لتنفيذ المشروع وكذلك خطط تكامله مع وسائل النقل الأخرى في نطاق إقليم القاهرة الكبرى مثل خطوط السكك الحديدية والمونوريل والقطار الكهربائي وخطوط مترو الأنفاق.

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