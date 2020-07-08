اليوم.. وصول 6 رحلات تقل 1060عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 15 رحلة طيران تحمل على متنها 2800 راكب إلى مطارات 7 دول: مصر، والإمارات، والهند، والفلبين، وباكستان، وقطر، والأردن، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 1060 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ6 ستصل إلى مطارات القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم الأربعاء، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1060 عاملا.

وجاءت الرحلات كالتالي:

- الرحلة الأولى، تقلع من الكويت الساعة 1:00 على إير كايرو، رحلة رقم 2406 وعلى متنها 175 عاملا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، على العربية رحلة رقم 218، وتغادر الكويت 11.55 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

- الرحلة الثالثة، رقم 2011 على المصرية قيام من الكويت 13.45 وعلى متنها 305 عمال، وصول القاهرة.

- الرحلة الرابعة، على الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18.05على متنها 145 عاملا تصل لمطار أسيوط.

- الرحلة الخامسة، على الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية، وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة السادسة، على الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.