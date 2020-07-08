"الوزراء" يوافق على الترخيص لـ3 وزراء بالتعاقد مع الشركة المصرية لإدارة المحاجر والملاحات
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
ويهدف ذلك إلى استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.
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