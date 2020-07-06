​اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعتها اليوم

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الاثنين، اجتماعتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتستكمل لجنة "الخطة والموازنة" صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتتابع اللجنة التوصيات الواردة في ملحق (3) للتقرير الأول عن مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء" فيما يخص المواضيع الآتية: "إدراج موازنة البرامج والاداء على منظومة الـ GFMI، استكمال المصفوفة المقدمة، إعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية الختامي للعام المالي 2019 / 2020، الارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الأداء بموازنة البرامج والأداء، خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 2020 /2021 في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات".

وتناقش لجنة "الشئون العربية" طلبي إحاطة مقدمين إلى وزيري الخارجية والشباب من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن: "تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الرياضة، وأهمية تمكين الشباب على جميع المستويات وضرورة إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية في الدول العربية، ودور الإعلام الرياضي في تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون والترابط بين الدول العربية في المجال الرياضي انطلاقًا من تمركزات العمل العربي المشترك".

كما تناقش اللجنة طلبي إحاطة لوزيري الخارجية والشباب من النائبة سحر صدقي، بشأن: "الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية والأنشطة الرياضية المشتركة لما لها من دور كبير في زراعة الثقة بالنفس وتقوية البدن والقضاء على وقت الفراغ وتكوين علاقات جيدة مع الآخرين وهي المجال التي توحدت فيه كافة دول العالم وشعوبها في ممارستها والتنافس الشريف فيها"، والنائب مهدي العمدة، بشأن: "عدم تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الرياضية الموقعة بين مصر والدول العربية لزيادة الترابط والمحبة والتآخي بين الشباب العربي وبعضه وفي ذلك تبادل للثقافات والعادات والأعراف المختلفة، مما يؤثر على الأنشطة الرياضية المشتركة التي تكون علاقات جيدة بين شعوب تلك الدول وبعضها".

وتعقد لجنة "الطاقة والبيئة" اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة.

وتستكمل لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق الوقف الخيري"، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتواصل لجنة "الإدارة المحلية" مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، و60 عضواً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنح إحداث الحفر، بالاشتراك مع لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية.