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الآثار تعلن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات الصعيد.. تعرف عليها

09:46 م الأحد 05 يوليه 2020
الآثار تعلن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات الصعيد.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأ

(مصراوي):

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور، كمرحلة أولى، ستستقبل زائريها يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وأضاف وزيري في بيان صحفي، أن هذه المتاحف والمواقع تشمل متحفي النوبة، والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيلة بأسوان والكرنك والأقصر والدير البحري، ومقابر وادي الملوك بالأقصر.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية، مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

وحددت وزارة السياحة والآُثار، 5 متاحف و8 مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى، اعتبارًا من أول يوليو الجاري، مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي شملت كل من متاحف النوبة، والأقصر، والمصري بالتحرير، والفن الإسلامي، والقبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحري، ومقابر وادي الملوك بالأقصر، ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

بالإضافة إلى أنه تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الماضي، وهي متحفي مطروح وكهف رومل في مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتباي بالإسكندرية، في ضوء الفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية، وفي إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها، واتباعها في المتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار المواقع الأثرية المتاحف

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