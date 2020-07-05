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رئيس "الوطنية للإعلام" ينعى رجاء الجداوي: مسيرة عطاء طويلة من التميز والإبداع

08:52 م الأحد 05 يوليه 2020
رئيس "الوطنية للإعلام" ينعى رجاء الجداوي: مسيرة عطاء طويلة من التميز والإبداع

حسين زين

(مصراوي):

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ببالغ الحزن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة عطاء طويلة أثرت بفنها الراقي المتميز مجال السينما والتليفزيون، كما قدمت للشاشة الصغيرة أعمالًا متميزة، كانت وبحق إضافة قوية أسهمت في غرس قيم المجتمع المصري الأصيل.

وأضاف زين في بيان له اليوم الأحد: "ستظل أعمال وإبداعات الفنانة القديرة عالقة في أذهان ووجدان المشاهد المصري والعربي.. رحم الله الفنانة الراحلة واسكنها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرتها وندعو الله أن يلهمهم الصبر".

حسين زين رجاء الجداوي

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