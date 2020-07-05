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الصحة تنشر إرشادات العزل المنزلي للأطفال المصابين بكورونا

07:25 م الأحد 05 يوليه 2020
الصحة تنشر إرشادات العزل المنزلي للأطفال المصابين بكورونا

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:


نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عددًا من الإرشادات لرعاية الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل العزل المنزلي.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الأحد، أنه إذا كان الطفل معزولًا بمفرده، يجب السماح له بالتواصل مع والديه وأخوته عبر الأجهزة المحمولة في أي وقت، كما يجب أن يكون لديه إمكانية الوصول إلى معلومات المرض (السبب، التشخيص، خطة العلاج).

ونصحت وزارة الصحة بالاستماع بعناية كيف يفهم الطفل ما يحدث، وتذكر أن فهم الطفل قد يكون غير مكتمل أو خطأ.

وأضافت الوزارة أنه يجب مساعدة الأطفال على وضع روتين منتظم وجدول زمني في غرفة العزل، ويجب مساعدتهم على إيجاد طرق إيجابية للتعبير عن مشاعرهم مثل الخوف والحزن، وعلى سبيل المثال يمكن إشراكهم في نشاط مثل الرسم لتسهيل هذه العملية.

كما يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى الأنشطة المناسبة للعمر، وعلى سبيل المثال أنشطة التعلم والبرامج التلفزيونية وألعاب الورق.EcAYuN4WAAEahuG

فيروس كورونا وزارة الصحة العزل المنزلي

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