مطار القاهرة يستقبل 11 رحلة دولية تقل 1360 راكبًا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن المطار استقبل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم 11 رحلة طيران دولية؛ على متنها 1360 راكبًا قادمين من عدة وجهات أوروبية وعربية وإفريقية.

وأضافت المصادر: وصلت 4 رحلات دولية إلأى (مصر للطيران) من الإمارات وإثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى متنها 578 راكبًا. كما استقبلت صالات الوصول بالمطار رحلة لخطوط الطيران النمساوية وتقل 151 راكبًا، ورحلتين لطيران الخليج عليهما 182 راكبًا، ورحلة لشركة (إير كايرو) قادمةً من الأردن وتقل 174 راكبًا، ورحلة لـ(العربية للطيران) قادمة من السعودية وعليها 110 ركاب، ورحلة لشركة (تاركو) قادمة من السودان وعليها 120 راكبًا، ورحلة للخطوط الإثيوبية؛ وعلى متنها 45 راكبًا.

خصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وَفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة؛ لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.