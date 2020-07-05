ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع عن المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وأضاف شاهين أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة اليوم 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، أمام شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 39 وحتى 41 درجة خلال ساعات النهار".

وأشار إلى أن آخر يوم لارتفاع درجات الحرارة عن المعدل سيكون يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يكون شديد الحرارة على أغلب المناطق، حيث تسجل على القاهرة 38 درجة، و33 درجة على السواحل الشمالية و42 درجة على جنوب الصعيد.

وتابع: "بداية من يوم الأربعاء تنكسر الموجة الحارة على البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل طفيف لكنها تعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مع بقاء نسب الرطوبة عند نفس المعدلات العالية التي نشهدها هذه الفترة، والتي تصل لـ85% على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، 65% على المناطق الجنوبية.

وأكد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع معدلات الرطوبة من سمات هذه الفترة لفصل الصيف، لافتًا إلى أن درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية ولا يوجد أي ظواهر جوية حادة خلال هذا الأسبوع.​