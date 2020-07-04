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وصول 7 رحلات دولية إلى مطار القاهرة على طائرات مصر للطيران

09:02 م السبت 04 يوليه 2020
وصول 7 رحلات دولية إلى مطار القاهرة على طائرات مصر للطيران

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، 7 رحلات دولية لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 800 راكب، قادمين من ألمانيا وهولندا وبليجا والنمسا والإمارات، ضمن رحلات الشركة المنتظمة تزامنًا مع عودة الحركة الجوية بالمطارات المصرية بعد توقف استمر نحو 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالة الوصول استقبلت مساء اليوم، 7 رحلات دولية لشركة مصر للطيران، الأولى من الإمارات وتقل 101 راكب، والثانية من فيينا وتقل 78 راكبًا، والثالثة من أمستردام وعليها 110 ركاب، والرابعة من بروكسل وتقل 128 راكبًا، كما استقبل المطار 3 رحلات للشركة من ألمانيا وعلى متنها 385 راكبًا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل صالات الوصول بالمطار وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة الوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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