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​وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يختتمان يتفقدان مشروع سوق رأس البر (صور)

08:35 م السبت 04 يوليه 2020
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(مصراوي):

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولتهم التفقدية بمحافظة دمياط، بتفقد مشروع إنشاء سوق حضارية للباعة الجائلين، بكورنيش النيل بمنطقة رأس البر.

وقال وزير الإسكان: "توفر السوق 192 محلاً للباعة الجائلين، وتم تنفيذ السوق بمنشآت خفيفة، وممرات سير وحركة لا تمنع الرؤية، وتحافظ على طابع المدينة وموقعها السياحي، من خلال إنشاء السوق بشكل حضاري مميز، بدلًا من انتشار الباعة بشكل غير حضاري، مما يؤثر على النشاط السياحي بالمدينة".

وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يتم تنفيذ السوق الحضارية بمحافظة دمياط، كسوق بديلة للباعة الجائلين بمدينة رأس البر، على مساحة 2000 م2، ويشمل المشروع مد جميع المرافق اللازمة، وهو أحد المشروعات التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع محافظة دمياط، بتكلفة 30 مليون جنيه.

رأس البر وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية عاصم الجزار دمياط

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