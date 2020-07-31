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"الثقافة" تبدأ برنامج العيد بفيلم عن فاتن حمامة

02:45 م الجمعة 31 يوليه 2020
"الثقافة" تبدأ برنامج العيد بفيلم عن فاتن حمامة

فاتن حمامة

كتب- مصراوي:

تبدأ وزارة الثقافة، مساء اليوم الجمعة، بث نماذج مختارة من العروض المسجلة لمشاهير الفكر والفن والأدب في مصر وتتنوع بين أفلام ذاكرة الإبداع وذاكرة المدينة والصالونات الثقافية والعروض الفنية.

وتعرض قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب، في الثامنة مساء اليوم، فيلما بعنوان "أسطورة لا تموت" يتناول السيرة الذاتية لسيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.

كما يُعرض في الساعة العاشرة حفل يذاع لأول مرة تحييه الفنانة آمال ماهر وتغني خلاله الثلاثية المقدسة.

وتأتي هذه الحفلات احتفالا بعيد الأضحى المبارك، حيث تم إعداد برنامج إلكتروني جذاب ومتنوع يشمل كنوزا نادرة من الألوان الفكرية والفنية التي أنتجتها وزارة الثقافة.

يذكر أن برنامج عروض الاحتفال بعيد الأضحى يبث يوميا في الثامنة مساء والعاشرة مساء ويتواصل على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء 4 أغسطس ويشمل أفلام تسجيلية من سلسلة ذاكرة الإبداع (فاتن حمامة، عمر الشريف، نور الشريف)، صالون ثقافي للدكتور مصطفى محمود، فيلم ذاكرة المدينة (عاش هنا – حكاية شارع)، سهرة للفنانة شيرين، أمسية مع الفنان هاني شاكر، حفل للفنانة أنغام بقيادة المايسترو هاني فرحات.

كما يشمل سهرة مع أشعار الخال عبدالرحمن الأبنودي بمشاركة نجوم الأوبرا للغناء العربي بقيادةالمايسترو الدكتور مصطفي حلمي.

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فاتن حمامة وزارة الثقافة يوتيوب

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