القوى العاملة: تعيين 114 شاباً بالمنيا بينهم 9 من ذوي القدرات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 114 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1492 شاباً، كما تم توفير 1150 فرصة عمل بالقطاع الخاص في 17 منشأة.

وأوضح وليد الإمام، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 27 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمال المسجلين، فضلا عن صرف مبلغ 11480 جنيها على الرعاية الصحية، ليصل إجمالي ما تم صرفه اجتماعيا وصحيا على هذه الفئة 38 ألفاً و480 جنيهاً.

وأجرت المديرية، تفتيشا دوريا وحملات في مجال السلامة والصحة المهنية، على 221 منشأة، أسفر عن تحرير 35 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة، وحالة غلق واحدة، فضلاً عن تلقي شكوى واحدة تم بحثها خلال الشهر.