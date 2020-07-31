وزير النقل: افتتاح "كوبريي" دكرنس وأسنيت خلال إجازة عيد الأضحى

كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فتح كوبري أسنيت باتجاه (المنصورة - بنها) بمحافظة القليوبية والذي نفذته شركة النيل العامة للطرق والكباري أمام حركة المرور وسبق تشغيل اتجاه (بنها – المنصورة)، من الكوبري منذ عدة شهور، ويدخل الكوبري ضمن مشروع تطوير طريق (بنها – المنصورة).

كما أعلن الوزير، فتح كوبري دكرنس بمحافظة الدقهلية والذي نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق أمام حركة السيارات والمركبات تسهيلا على المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير النقل بمحافظتي القليوبية والدقهلية، رافقه خلالها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبدأت بتفقد مشروع رفع كفاءة طريق (بنها – المنصورة)، بطول 73 كم ويشمل إنشاء 5 كباري لحل التقاطعات السطحية تم الانتهاء من تنفيذها جميعا وتشغيلها أمام حركة السيارات والمركبات.

وأكد الوزير، أن الانتهاء من الكباري الخمسة بطريق (بنها – المنصورة) وهي: أسنيت، كفرشكر، صهرجت، بشلا، وطنامل، سيساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وتقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

وأشار وزير النقل، إلى ضرورة الحرص على استمرار عمليات النظافة بالطريق واستغلال أسفل الكباري في أنشطة تجارية تساهم مواردها في أعمال الصيانة مع الحفاظ على الشكل الجمالي والحركة المرورية أسفل الكباري.

وأوضح وزير النقل، أنه يجري حاليا إنشاء طريق جديد في البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنصورة وتم البدء في المرحلة الأولى من بنها حتى ميت غمر ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.

وأضاف الوزير: أنه بعد الانتهاء من أعمال الطرق بمشروع تطوير طريق (بنها – المنصورة)، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطريق سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وهنأ الوزير، أهالي محافظة الدقهلية بفتح كوبري دكرنس العلوي أمام حركة المرور، مشيرا إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ 456 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1250م، ويشمل إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه (المنصورة – دمياط) بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا وسيساهم في حل مشكلة التقاطع بين طريق (المنصورة – دكرنس – المطرية) والمار بـ7 مراكز وربط محاور الحركة بين محافظات الشرقية والدقهلية وبورسعيد ودمياط.