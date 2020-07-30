برنامج عام وفترات مفتوحة.. ننشر الخريطة البرامجية خلال عيد الأضحى

كتب- مصراوي:

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة لعيد الأضحى المبارك عبر إذاعاتها وقنواتها المختلفة.

وجاءت هذه الخريطة على النحو التالي:

قطاع الإذاعة:

تبرز خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مظاهر العيد في كل أنحاء الجمهورية واستعدادات المحافظات والجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين والتوعية الصحية والغذائية وتوفير سبل الترفيه للجماهير في المتنزهات وأماكن الاحتفال.

وتحتفل إذاعة البرنامج العام بعيد الأضحى المبارك عبر فقراتها المفتوحة وبرامجها طوال أيام العيد من الجمعة 31/7 حتى الاثنين 3/8/2020 كما تقوم بإذاعة تنويهات خاصة بالعيد وبطاقات المعايدة من المستمعين وإذاعة أجمل أغنيات العيد.

الفترات المفتوحة:

- عقب صلاة العيد فترة بعنوان "صباح الخير ياعيدنا الكبير" من الساعة 8 – 10 صباحا طوال أيام العيد ومداخلة حول النقل خلال أيام العيد والجهود المبذولة من جهة المسئولين للتيسير على المواطنين والإرشادات والإجراءات الاحترازية.

- حوارات مع خبراء التغذية وأفضل الطرق لتناول اللحوم بلا مشاكل صحية.

- جولة في المحافظات مع مراسلينا وإيضاح سبل التخلص من مخلفات الأضاحي دون تلويث الشوارع.

- التواصل مع وزارة الصحة والجهود المبذولة لصحة الموطنين.

- حوارات مع القائمين على توفير سبل الترفية للجماهير في المتنزهات وستكون بالأستوديو أرقام خبراء تغذية.

- في الضحى فترة مفتوحة "أهلا بالعيد".

- استضافة إحدى فرق الفن وبطاقة معايدة تسجيلات مع كبار الفنانين.

- في المساء فترة "أهلا بالعيد".

وتستضيف هذه الفترة أحد نجوم المجتمع في المجال السياسي أو الفني أو الرياضي.

ويكون الحوار عن العيد والفلكولوريات المتصلة به ويتحدث الدكتور بسام الشماع المؤرخ وكاتب المصريات والشاعر الكبير عبدالستار سليم رائد فن الواو.

البرامج المطوعة

- "ما يطلبه المستمعون" يبث يوميا في العيد من الساعة 10.5

- "أوتار موسيقية" يبث أول أيام العيد عن الألحان الدينية التي كتبت ولحنت للعيد.

- "شعبيات مصرية" يبث أول أيام العيد تقديم مواويل عن الحج.

- "على شط بحر النغم" يبث ثاني أيام العيد.

- "الراديو صديقي في العيد" يبث لقاء مع الموسيقار منير الوسيمي عن أعماله في العيد في الراديو.

- "كل مطرب وله مقامه" يقدم البرنامج حلقة خاصة عن الأغاني التي تغنت بعيد الأضحى المبارك.

- "ديوان وألحان" يقدم البرنامج حلقة خاصة ديوان الشاعر صالح جودت بصفة عامة وقصائدة التي تحتفي بالحج والعيد بصفة خاصة وفي مقدمتها الثلاثية المقدسة التي تغنت بها أم كلثوم.

- "القاهرة أونلاين" يستعرض البرنامج جوانب من احتفالات العيد على شبكة الإنترنت.

البرامج الخاصة بالمناسبة

- برنامج "لبيك اللهم لبيك".

- سهرة "أكرم الذكريات".

- "عيلة مرزوق" مع الدكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية.

- "طبق العيد" مع أكثر من شيف وطرق عمل أطباق العيد الشهية.

وتحتفل صوت العرب بعيد الأضحى المبارك عبر خريطة متميزة من برامج وفترات مفتوحة طوال أيام العيد.

الفترات المفتوحة

- "صباح الخير يا عرب" من 9.00 – 10.00 صباحا ويتضمن لقاءات مع شخصيات من كل الدول العربية والإسلامية يقدمون التهاني بالعيد ويقدمون نبذة عن الاحتفال بالعيد في بلدانهم.

- "أهلا بالعيد" من 10.35 – 11.30 صباحا وفترة مع المستمعين حول ذكريات العيد.

- "الشيف في العيد" من 12.00 – 12.30 ظهرا حول أكلات عيد الأضحى المبارك.

- "عساكم من عوادة" من 14.30 – 15.30 عصرا مع شخصية عربية حول العيد في بلده والطقوس الخاصة بالاحتفال به وذكرياته.

·ومساء فترة "دروس الحج" من 21.00 – 22.30 ويتناول موضوعا كل يوم:

1- أول يوم العيد: تضحية وفداء كدرس من دروس الحج وتطبيقها في الواقع.

2- ثاني أيام العيد: وحدة الكلمة كدرس من دروس الحج وتطبيقها في حياتنا العامة.

3- ثالث أيام العيد: النظام كدرس من دروس الحج وتطبيقه في حياتنا العامة.

4- رابع أيام العيد: الوداع كمعنى إيجابي في الحج بتوديع كل ما هو سئ بالخروج من الذنوب.

تطويع البرامج القصيرة مثل: يومك سعيد، صورة، أغاني وعجباني، فنون وتراث، وليلة طرب.

وفي السهرة يذاع فيلم العيد من 23.00 -24.00

1- اليوم الأول: نصف ساعة جواز (شادية ورشدي أباظة).

2- اليوم الثاني: أم العروسة (تحية كاريوكا وعماد حمدي).

3- اليوم الثالث: واحدة بواحدة (عادل إمام وميرفت أمين).

4- اليوم الرابع: ميدو مشاكل (أحمد حلمي).