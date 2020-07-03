40 حفلًا.. عمر خيرت ومنير والحجار ومدحت نجوم حفلات الأوبرا الصيفية

(مصراوي):

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، برنامج استئناف النشاط الفني لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذي يتضمن 40 حفلًا فنيًا متنوع في المسارح المفتوحة والتي تقرر إنشائها والعمل بها خلال فترة الصيف بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

ويشارك في الحفلات الجديدة، كوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفوني، ورائد موسيقى الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار إجباري، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، المنشدان وائل الفشني، والشيخ إيهاب يونس، بغدادي بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحي الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا (عبدالحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي)، سلسلتي وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

وصرح رئيس الأوبرا أن فعاليات استئناف الحفلات تنطلق في الثامنة مساء الخميس 9 يوليو على مسرح النافورة الخارجي بسهرة طربية يشارك فيها نجوم فرق الموسيقى العربية مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة وبقيادة الدكتور مصطفى حلمي وإشراف فني للفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية.

وأضاف صابر: "مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، يستقبل جمهوره في مدينة الثغر بحفل يقام الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبدالغفار ويضم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها يا إسكندراني -3 سلامات - زي الهوا أداء ياسر سعيد، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق، إسكندرية تاني - آيو والله - يا حبايبي يا غايبين أداء محمد الخولي، شط إسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية عمار يا إسكندرية.



بالإضافة إلى سلسة وهابيات التي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، حيث يقام حفل على المسرح المكشوف في الثامنة مساء الأحد 12 يوليو حفلًا يضم مجموعة من روائع ألحان موسيقار الأجيال بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين إيمان عبدالغني، آيات فاروق، أحمد عصام وأحمد نافع.

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