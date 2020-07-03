أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

شديد الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

04:00 ص الجمعة 03 يوليه 2020
شديد الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

طقس شديد الحرارة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحةً أن الأحوال الجوية تشهد طقسًا حار رطب على القاهرة والوجه البحري لتسجل الحرارة على القاهرة 38 درجة مئوية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الطقس سيكون معتدلاً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، أما ليلاً فالطقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على مناطق من جنوب سيناء.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد، أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن حالة البحر المتوسط، قالت الهيئة، إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، من المتوقع أن تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 75 – 35، والسواحل الشمالية بين 88– 45، وشمال الصعيد بين 65– 25، وجنوب الصعيد بين 35 – 18.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة، تسجل على القاهرة العظمى 38 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى31 والصغرى 23، وقنا العظمى 42 والصغرى 28، والأقصر العظمى 42 والصغرى 28، أسوان العظمى 41 والصغرى 28.​

طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان