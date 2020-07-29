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برلماني: تخبط تصريحات التنمية المحلية حول التصالح في مخالفات البناء يعيق تنفيذ القانون

12:30 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
برلماني: تخبط تصريحات التنمية المحلية حول التصالح في مخالفات البناء يعيق تنفيذ القانون

مجلس النواب

مصراوي

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول التخبط في تصريحات وزارة التنمية المحلية المسئولة عن التصالح في مخالفات البناء، مما جعل الكثيرة من المواطنين في حيرة من أمرهم، و مترددين في الإقبال على التصالح من عدمه، ما بين تصريحات للوزارة، أو المحافظة أو خبراء أو مسئولين سابقين.

وأوضح في بيان له، أنه في بداية الأمر أكدت الوزارة أن المواطن صاحب الشقة بالعقار المخالف هو المسئول عن عملية التصالح، ثم تراجعت الوزارة عن ذلك وأكدت أن يجب أن يتصالح صاحب العقار، وأن يتقدم صاحب الشقة ببلاغ ضد صاحب العقار، ثم عادت وأكدت أن المسئولية تضامنية.

وأضاف أن التخبط والتردد في القرارات تسبب في حالة من اللبس لدى المواطنين أصحاب العقارات المخالفة، وكذلك الموظفين بالأحياء المسئولين عن تلقي الأوراق اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، مطالبا بتوضيح كل ما يختص بالتصالح في مخالفات البناء، والضرب بيد من حديد للتصدي للمخالفين واستعادة حق الدولة.

مجلس النواب مخالفات البناء التنمية المحلية مصطفى مدبولي محمود شعراوي

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