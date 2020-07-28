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القوى العاملة تعلن مواعيد صرف ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة/ بالغربية

01:41 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
القوى العاملة تعلن مواعيد صرف ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة/ بالغربية

وزارة القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، وكيل الوزارة، عن مواعيد صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بالمديرية.

وأوضح دسوقي، في بيان اليوم، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من غد الأربعاء 29 يوليو وحتى 28 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 1386 عامل غير منتظم سيصرفون مليون و386 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا للائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وزارة القوى العاملة الغربية العمالة غير المنتظمة

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