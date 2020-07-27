رئيس جامعة أسوان: إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفى الجامعي لمرضى قسطرة القلب

أسوان - (أ ش أ):

قال رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب إن الجامعة نجحت في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى قسطرة القلب، حيث تم البدء في عمل قسطرة تشخيصية وعلاجية لعدد من الحالات بدقة فائقة، وتم حجز الحالات بقسم القلب والأوعية الدموية، في الوقت الذي تسعى فيه الجامعة إلى استكمال إنهاء الانتظار في باقي التخصصات الطبية.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن ذلك يأتي في إطار سعي الجامعة إلى تنفيذ المبادرة الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار في المستشفيات، مبينًا أن تنفيذ المبادرة الرئاسية تم البدء في تنفيذها حاليًا داخل مستشفى أسوان الجامعي، تخفيفًا عن كاهل المواطن الأسواني؛ مراعاة للبُعد الاجتماعي في تقديم العلاج للمرضى بأفضل الإمكانيات.