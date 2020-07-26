الإذاعية شيماء حافظ تتعافى من فيروس "كورونا"

(مصراوي):

أعلن الإعلامي محمد نشأت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عودة الإذاعية شيماء حافظ إلى تقديم برنامج" افصل واسمع"، عقب شفائها من فيروس "كورونا".

ويقدم البرنامج اليوم كلًا من محمد نشأت وشيماء حافظ، ويذاع في تمام الساعة الرابعة مساء وإلى السادسة مساء على الراديو "9090".

وكانت شيماء، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

وقالت شيماء حافظ، فى مقطع الفيديو إن بداية الأعراض كانت بارتفاع درجة الحرارة والتى تجاوزت 39، ثم تكسير فى عظام الجسم، وإرهاق شديد، وفقدان حاستى الشم والتذوق، لافتة إلى أنها دخلت عزلا منزليا وظلت حبيسة غرفتها بعيدا عن أهلها، مع اتباع البروتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة، فضلا عن تناول المشروبات الساخنة طول الوقت.