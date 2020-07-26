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الوفد: السيسي أول رئيس يسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

04:37 م الأحد 26 يوليه 2020
الوفد: السيسي أول رئيس يسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالتوجه نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية، تؤكد عزم القيادة السياسية على الارتقاء بصناعة السيارات داخل مصر والعمل على توطين الصناعة داخليًّا.

وقال الجندي، في بيان له اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يتنبه إلى توطين صناعة السيارات داخل مصر والاعتماد على إدخال أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة؛ وهي السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي أن مصر في عهد الرئيس السيسي اقتحمت الكثير من المجالات العالمية لترفع كفاءة الصناعات الموجودة بالفعل وتعمل على توطين الصناعات التي تعاني من نقصها في السوق المحلية.

وشدد المهندس حازم الجندي على أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية توطين صناعة السيارات الكهربائية؛ لما يمتلكه من خبرات واسعة في هذا المجال بالتعاون مع الشركات العالمية في إنتاج السيارات.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر له الكثير من الفوائد؛ أبرزها تقليل تكلفة استيراد المواد البترولية بأرقام تصل إلى مليارات الجنيهات، وخلق صناعة جديدة محليًّا وخفض أسعار السيارات وفتح مزيد من المجالات لمحطات شحن كهربائية وتوفير فرص عمل جديدة، وغيرها.

السيسي صناعة السيارات الكهربائية حزب الوفد حازم الجندي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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