مدبولي يتفقد مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالعاصمة الجديدة

كتب : محمد أبو بكر

10:54 ص 15/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالعاصمة الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس الثلاثاء، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روسآتوم"، والوفد المرافق له، وذلك في إطار متابعة مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

ورحّب رئيس الوزراء، في بداية اللقاء، بالمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روسآتوم" والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على استمرار التنسيق الوثيق مع الجانب الروسي في مختلف المجالات، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية أولًا بأول، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة.

مدبولي يلتقي المدير العام لـ"روسآتوم" لبحث مستجدات مشروع الضبعة النووية

مدبولي العاصمة الجديدة مركز التحكم والسيطرة

