ماس كهربائي.. القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة مصري بالكويت

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل وفاة عامل مصري لقي حتفه نتيجة ماس كهربائي أثناء عمله مع زملائة في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية بالكويت.

وأصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة مستحقات العامل، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، كشف أن المتوفى لقي حتفه بفعل ماس كهربائي تعرض له في منطقة صباح السالم.

وقال سعدالدين، إن عمليات وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تلقت بلاغاً عن تعرض وافد من الجنسية المصرية لماس كهربائي أثناء قيامه مع رفاقه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء وعند توجه رجال الأمن والمسعفين إلى الموقع، وبعد فحص الشخص اتضح أنه لقي حتفه، متأثراً بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وإبلاغ النيابة، وتقرر تسجيل قضية قتل بالخطأ.