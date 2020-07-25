علوية وبأياد مصرية.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة خلال ساعات

كتب- أسامة علي:

وضعت وزارة النقل اللمسات النهائية، لافتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والمقرر افتتاحها غدًا الأحد.

وتضم المرحلة الرابعة للخط الثالث 6 محطات هي: (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة - عدلي منصور)، بطول حوالي 7.8 كيلو متر، جميعها علوية منفذة عبر كبارٍ علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسرًا علويًا.

وللمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق، يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيادٍ مصرية من خلال شركات مصرية وطنية (المقاولون العرب – أوراسكوم ) كمقاول رئيسي للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة.

وتضم محطة عدلي منصور (محطة تبادلية) مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة/ السويس) ومحطة للسوبرجيت وأخيرًا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.