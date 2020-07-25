"التموين": صرف ٨٧% من المقررات التموينية لشهر يوليو
قالت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة
الداخلية، إنه تم انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.
وأضافت الشركة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه تم صرف ما يقرب من ٨٧% من مقررات شهر يوليو الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.
ويستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية؛ للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع، لتقليل الزحام على مكاتب التموين؛ ومنها نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، وإعادة إرسال الرقم السري؛ واستخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.
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