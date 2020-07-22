مجلس الوزراء: 25% نسبة الإشغال في المسارح والسينمات
كتب- مخمد غايات:
أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأوضح المستشار نادر سعد، أنه فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، تقرر ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
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