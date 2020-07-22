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وزير الأوقاف يكلف حازم جلال بأداء خطبة الجمعة المقبلة بمسجد السلطان ابو العلا

12:47 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
وزير الأوقاف يكلف حازم جلال بأداء خطبة الجمعة المقبلة بمسجد السلطان ابو العلا

الشيخ حازم جلال أحد أئمة الأوقاف المتميزين

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حازم جلال أحد شباب الوزارة المميزين، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، بمسجد السلطان ابو العلا بمحافظة القاهرة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين، والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن صلاة الجمعة المقبلة ستقام بمسجد السلطان ابو العلا فقط، بعدد محدود من المصلين، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى استمرار رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال،

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خطبة الجمعة حازم جلال

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