وزير الأوقاف يكلف حازم جلال بأداء خطبة الجمعة المقبلة بمسجد السلطان ابو العلا
كتب - محمود مصطفى:
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حازم جلال أحد شباب الوزارة المميزين، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، بمسجد السلطان ابو العلا بمحافظة القاهرة.
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين، والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن صلاة الجمعة المقبلة ستقام بمسجد السلطان ابو العلا فقط، بعدد محدود من المصلين، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية.
وأشارت إلى استمرار رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال،
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