برلمانى: الجيش المصرى ليس له أهداف سوى الحفاظ على الأمن القومى
مصراوي
قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن قرار البرلمان بالموافقة على السماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد جاء للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى في الإتجاه الغربي ضد أعمال المليشيات والعناصر الإرهابية التي تهدد الحدود الغربية للبلاد.
وأضاف في تصريح له، أن قرار المجلس جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الدستور، ومنها المادة (152) التي تنص علي " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى"
وتابع عضو مجلس النواب، أن الجيش المصري لم يكن يوما جيشا معتد عبر تاريخه، وليس له أية أهداف سوي الحفاظ على الأمن القومى للبلاد والدفاع عن سيادتها، مؤكدا أن ١٠٠ مليون مصري يقفون خلف قواتهم المسلحة لمساندتها في مهمة الدفاع عن الأمن القومي وحماية البلاد، ومستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن.
وأضاف بسيونى، سبق لمجلس النواب المصري بحضور رئس مجلس النواب الليبي الشرعي، المستشار عقيلة صالح، أن فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الامن القومي المصري والعربي، وهو ما تأٔكد في الجلسه السرية لمجلس النواب المصري، والتي وافق خلالها المجلس على السماح بإرسال بعض القوات المصرية الي ليبيا بناء علي طلب السلطة الشرعية بها لحماية الامن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس النواب المصري كانت بما يشبه الإجماع لثقة النواب في الرئيس السيسى.
وأوضح الدكتور حسن بسيونى، أنه بموجب قرار البرلمان بالسماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، أصبح هناك شرعية قانونية لدى رئيس الدولة في إرسال ما يراه من القوات المسلحة خارج الحدود في سبيل الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى، مضيفا، أن الدولة المصرية لن تسمح لأى أحد بأن يهدد أمنها القومى، الذى يعد خط أحمر، وهو ما أكده وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل مرارا وتكرارا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار يتعلق بالأمن القومي المصري وهو شأن مصري عربي، مضيفا :"نثمن الموقف المصري ونشيد به ونأمل أن يرتدع الآخرون"
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