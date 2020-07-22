برلمانى: الجيش المصرى ليس له أهداف سوى الحفاظ على الأمن القومى

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قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن قرار البرلمان بالموافقة على السماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد جاء للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى في الإتجاه الغربي ضد أعمال المليشيات والعناصر الإرهابية التي تهدد الحدود الغربية للبلاد.

وأضاف في تصريح له، أن قرار المجلس جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الدستور، ومنها المادة (152) التي تنص علي " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى"

وتابع عضو مجلس النواب، أن الجيش المصري لم يكن يوما جيشا معتد عبر تاريخه، وليس له أية أهداف سوي الحفاظ على الأمن القومى للبلاد والدفاع عن سيادتها، مؤكدا أن ١٠٠ مليون مصري يقفون خلف قواتهم المسلحة لمساندتها في مهمة الدفاع عن الأمن القومي وحماية البلاد، ومستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن.

وأضاف بسيونى، سبق لمجلس النواب المصري بحضور رئس مجلس النواب الليبي الشرعي، المستشار عقيلة صالح، أن فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الامن القومي المصري والعربي، وهو ما تأٔكد في الجلسه السرية لمجلس النواب المصري، والتي وافق خلالها المجلس على السماح بإرسال بعض القوات المصرية الي ليبيا بناء علي طلب السلطة الشرعية بها لحماية الامن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس النواب المصري كانت بما يشبه الإجماع لثقة النواب في الرئيس السيسى.

وأوضح الدكتور حسن بسيونى، أنه بموجب قرار البرلمان بالسماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، أصبح هناك شرعية قانونية لدى رئيس الدولة في إرسال ما يراه من القوات المسلحة خارج الحدود في سبيل الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى، مضيفا، أن الدولة المصرية لن تسمح لأى أحد بأن يهدد أمنها القومى، الذى يعد خط أحمر، وهو ما أكده وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل مرارا وتكرارا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار يتعلق بالأمن القومي المصري وهو شأن مصري عربي، مضيفا :"نثمن الموقف المصري ونشيد به ونأمل أن يرتدع الآخرون"