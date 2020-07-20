البرلمان يوافق على إنشاء نقابة للعاملين والإخصائيين بالمكتبات والأرشيف الإلكتروني

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء نقابة العاملين والإخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على عدد من المواد بمشروع القانون، وستبدأ إعداد تقريرها بشأنه؛ تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعرضه على الجلسة العامة.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمى نقابة "إخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف"، ويتكون من 67 مادة.

وقال النائب عبد الحميد كمال، مقدم مشروع القانون، إنه يوجد مئات الآلاف من إخصائيي مكتبات عامة وخاصة، وإخصائيين من العاملين بالوثائق والمعلومات والأرشيف، ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدًا حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.