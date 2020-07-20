القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين العالقين في مصر والعاملين بالكويت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، في بيان، في تقريره للوزير إلى أن مصدر تربوي طمأن أعضاء الهيئة التعليمية العالقين في مصر بأن حقوقهم الوظيفية محفوظة، وأنهم بمنأى عن إنهاء الخدمات إن لم يتمكّنوا من العودة قبل بدء الدراسة، مؤكداً أنه "ستتم تسوية أوضاعهم واحتساب إجازتهم بعذر مقبول، ولكن من غير راتب".

وأوضح المصدر، أن دوام أعضاء الهيئة التعليمية سيكون "أونلاين" في بيوتهم، ما لم يطرأ تغيير على خطة الوزارة تلزمهم بالدوام في المدارس، مشيراً إلى أن "الصورة غير واضحة حتى الآن، وتتطلّب نشرة تفصيلية من قِبل قطاع التعليم العام لآلية تطبيق التعليم عن بُعد في جميع المراحل".