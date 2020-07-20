​​"زين" في ذكري انطلاق البث التليفزيوني: نبذل الجهد لتحقيق إعلام وطني يساند الدولة

توجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة لجميع أبناء الوطنية للإعلام زملاء العمل بمناسبة الذكرى الـ60 لانطلاق البث التليفزيوني في مصر، حيث كانت الانطلاقة للتليفزيون العربي في يوليو عام 1960 عندما افتتحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة: "ستون عامًا من الإبداع والتميز.. ستون عاماً من التألق، ومنذ انطلاقه وعمالقة ورموز الإعلام الوطني يرسخون قيم وتقاليد المجتمع المصري الأصيل ينشرون الوعي والثقافة والتنوير بين أطياف المجتمع يسهمون في بناء الشخصية المصرية الأصيلة من حب الأوطان وغرس الانتماء والعطاء للوطن، فهو بحق الجيل الذهبي للإعلام المصري وجيل بعد جيل يحقق التليفزيون المصري نجاحات كبيرة بعطائهم اللا محدود ويمتد العطاء ليصنع نجاحات كبيرة في القنوات الخاصة المصرية والعربية بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة".

وتابع زين: "لا ننكر أنه في فترة سابقة حدث تراجع في دور الإعلام الوطني لكنه يمتلك من المقومات التي مكنته من تحقيق انطلاقة جديدة لاستعادة دوره بقوة وتحقيق التأثير والمنافسة وستحقق هذه الانطلاقة كافة أهدافها بتلاحم أبناء الوطنية للإعلام وإصرارهم على تحقيق النجاح فهم ورثة جيل عمالقة ورموز الإعلام في العالم العربي وهم من يحملون أمانة الكلمة ومسئولية نشر الوعي بمهنية ومصداقية وحرفية و مستمرون في عملية تطوير وتحديث آليات العمل بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل بما يحقق المنافسة والتأثير".

واختتم: "مؤخرًا تم مخاطبة وزير المالية لتوفير التمويل اللازم لترقية العاملين وفقًا لمواد قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتضمن، تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها، وذلك بعد أن تم حصر جميع العاملين المستحقين للترقي بمختلف المجموعات النوعية بجميع قطاعات الهيئة".

ودعا زين أبنائه وزملائه إلى التكاتف وبذل كافة الجهود لتقديم إعلام وطني قوي مؤثر يساند الدولة المصرية فى معركة البناء والتعمير ومعركة هزيمة ودحر الإرهاب.. إعلام ينشر الوعي ويتصدى للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة إعلام يحقق التنافس بما يحقق ايضاً مصلحة كافة العاملين.

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